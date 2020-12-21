ФСБ назвала провокацией расследование Навального

Разговор Алексея Навального с якобы сотрудником ФСБ является подделкой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

По заявлению спецслужбы, «расследование» блогера представляет собой «спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности». В ФСБ отметили, что подобная активность «не была бы возможной без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

В ходе пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил о бездействии Европы в деле Навального. Он отметил, что Германия не дает официального заключения о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении Алексея Навального и не привозит в Россию биологический материал для совместного расследования дела. По его словам, официальные запросы российской стороны, в том числе по линии Генпрокуратуры, игнорируются.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.