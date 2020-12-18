Кремль прокомментировал слова Путина о Навальном и ФСБ

Спецслужбы присматривают за людьми, которые призывают к насильственной смене власти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, объясняя слова президента России на большой пресс-конференции об Алексее Навальном. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 18 декабря.

«За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире», — добавил Песков.

17 декабря президент Владимир Путин заявил, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США. «А если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать», — сказал он, комментируя обвинения Навального в адрес ФСБ в слежке.

Также в ходе пресс-конференции российский лидер заявил о бездействии Европы в деле Навального. Он отметил, что Германия не дает официального заключения о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении Алексея Навального и не привозит в Россию биологический материал для совместного расследования дела. По его словам, официальный запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры РФ игнорируются.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.