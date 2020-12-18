Берлинская прокуратура допросила Навального

Берлинская прокуратура допросила Алексея Навального как свидетеля по запросу российской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции ФРГ Мариус Лебер, передает ТАСС.

По его словам, следственные действия проводились в четверг, 17 декабря. Представителей России на допросе не было.

«Я хочу указать на то, что при допросе не присутствовали российские следователи. Навальный был отравлен в России и однозначно выступил против присутствия российских следователей», — сказал Лебер.

Также он отметил, что проведение допроса «не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи». Немецкие власти по-прежнему считают, что дело должно быть расследовано в России, поскольку Москва располагает всей необходимой для этого информацией.

В ходе пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил о бездействии Европы в деле Навального. Он отметил, что Германия не дает официального заключения о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении Алексея Навального и не привозит в Россию биологический материал для совместного расследования дела. По его словам, официальные запросы российской стороны, в том числе по линии Генпрокуратуры, игнорируются.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.