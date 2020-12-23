Берлинская клиника опубликовала отчет о лечении Навального

Берлинская клиника «Шарите» (Charite) опубликовала отчет о лечении Алексея Навального. Документ доступен на сайте журнала Lancet.

В отчете расписана хронология событий 20 августа 2020 года, когда Навальный почувствовал себя плохо. В омской больнице, как указывают медики, у него наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, были диагностированы дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские врачи провели интубацию и подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Далее, 22 августа, Навального доставили в «Шарите», где у него диагностировали «тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы», говорится в отчете.

Ранее 23 декабря заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил Германию об ответственности за клевету по делу Навального. По его словам, Берлин подыгрывает «фантасмагорическим откровениям» оппозиционера.

Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, не раз призывали Берлин и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предоставить официальное заключение о возможном применении нервно-паралитического вещества «Новичок» в отношении оппозиционера и привезти в Москву биологический материал для совместного расследования дела. Однако запросы российской стороны, как отмечал глава государства, игнорируются.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.