Песков назвал Навального больным с манией величия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высказывая личную точку зрения по поводу расследования Алексея Навального об инциденте с ним и ФСБ, констатировал у него манию величия. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 декабря.

«В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», — сказал Песков.

Он также напомнил, что в ФСБ уже прокомментировали новые заявления блогера, назвав их попыткой дискредитации. «Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По заявлению спецслужбы, «расследование» блогера представляет собой «спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности». В ФСБ считают, что в провокации были задействованы иностранные спецслужбы.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, президент Владимир Путин заявил, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске его доставили в местную больницу. 22 августа его перевезли в клинику в Берлине, врачи которой обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские медики также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.