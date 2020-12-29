Стало известно о новых санкциях России против Великобритании

Россия введет новые ограничения против Великобритании в ответ на санкции Лондона по делу Алексея Навального. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском МИД.

По информации издания, посол Великобритании в России Дебора Броннерт будет вызвана в МИД в среду, 30 декабря. Ожидается, что российское внешнеполитическое ведомство сообщит ей о расширении списка подданных Соединенного королевства, которым запретят въезд на территорию России.

Такой шаг станет ответом Москвы на санкции, ранее введенные Великобританией в отношении российских граждан из-за инцидента с Алексеем Навальным. «Ответ зеркальный и охватывает шесть высокопоставленных чиновников Великобритании, связанных с военно-химической программой и имеющих отношение к военной лаборатории в Портон-Дауне. В частности, в него вошли два заместителя министра, глава спецслужбы, руководство научно-технической лаборатории вооруженных сил Великобритании»,— заявил собеседник издания.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. На минувшей неделе МИД России объявил, что в ответ на санкции расширит список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.

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