Россия расширила ответные санкции против Великобритании

Россия расширила ограничения против Великобритании в ответ на санкции Лондона по делу Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Согласно заявлению, МИД России проинформировал посла Великобритании Дебору Броннерт о расширении Москвой списка британских подданных, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. «В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности», — уточнило ведомство.

Новые ограничения стали ответом на санкции Лондона в отношении российских граждан, которых обвиняют в причастности к инциденту с Навальным. В ведомстве подчеркнули, что считают британские санкции неприемлемыми и необоснованными, а действия британских властей — неконструктивными и недружественными.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. На минувшей неделе МИД России объявил, что в ответ на санкции расширит список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.

29 декабря газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в МИДе, что Москва запретит въезд шести британским чиновникам, связанным с военно-химической программой и военной лабораторией в Портон-Дауне. Среди них — два заместителя министра, глава спецслужбы и руководство научно-технической лаборатории вооруженных сил Великобритании.

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