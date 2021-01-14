ФСИН пообещала «предпринять все действия» для задержания Навального

Алексей Навальный был объявлен в розыск из-за нарушений условий наказания — он несколько раз не явился в уголовно-исправительную инспекцию на регистрацию как осужденный по делу «Ив Роше». Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), пообещав «предпринять все действия» для задержания россиянина по прибытии из Германии.

В сообщении говорится, что Навальный должен был являться в инспекцию не реже двух раз в месяц вплоть до 29 декабря 2020 года. Однако он не менее шести раз не явился на регистрацию.

«При этом УФСИН России по Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 года Навальный А.А. находился на лечении в клинике "Шарите" (Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23.09.2020 года Навальный А.А. был выписан из клиники», — отмечается в заявлении ФСИН. Оппозиционер лишь 23 ноября 2020 года направил уведомление о том, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и восстанавливает здоровье.

«Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — заключили в ведомстве.

О том, что оппозиционер находится в розыске с 29 декабря 2020 года, стало известно накануне. разыскное дело было открыто 27 ноября. В постановлении указано, что Навальный не отмечался по делу «Ив Роше» и игнорировал контроль.

Навальный 13 января анонсировал свое возвращение в Россию. По его словам, он прибудет в Москву 17 января. Россиянин отметил, что оказался в Германии не по своей воле, поэтому вопрос о возвращении перед ним не стоял никогда.