Пригожин заявил о «куче грехов» Навального

Владелец компании «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение Алексея Навального вернуться в Россию 17 января и заявил о наличии «кучи грехов» у блогера. Об этом сообщается на официальной странице компании предпринимателя во «ВКонтакте».

«Леха, будь мужиком, приезжай домой. Отсиди, как человек, и выйдешь на свободу с чистой совестью. Вот Макс Шугалей (сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, был арестован в Ливии в мае 2019 года по подозрению в попытке вмешаться в президентские выборы — прим. «Ленты.ру») просидел полтора года ни за что, а у тебя в жизни накопилась куча грехов перед законом», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

В другом комментарии бизнесмен заявил, что попросит соратницу Навального Любовь Соболь передать от него воздушный поцелуй.

О намерении Навального вернуться в Россию в ближайшие дни стало известно 13 января. Оппозиционер отмечал, что уже купил билеты.

Алексей Навальный прибыл в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно сел в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите». Местные врачи заявили, что обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.

В конце декабря Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Навального. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), из-за сбора пожертвований в ряд фондов. Оппозиционер объявлен в федеральный розыск.