Навального объявили в розыск

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила в розыск Алексея Навального. Соответствующие документы оказались в распоряжении Telegram-канала Mash, однако официального подтверждения данным пока нет.

Согласно им, оппозиционер находится в розыске с 29 декабря 2020 года. При этом розыскное дело было открыто 27 ноября. В постановлении указано, что Навальный не отмечался по делу «Ив Роше» и игнорировал контроль.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уведомил ФСИН один раз — 23 ноября, сообщив, что находится на реабилитации и не может назвать срок возвращения в Россию. В результате сотрудники службы решили, что оппозиционер уклоняется от контроля.

Ранее Навальный анонсировал свое возвращение на родину. По его словам, наконец наступил момент, когда он почти выздоровел и может вернуться домой. Оппозиционер заявил, что прилетит в Москву в воскресенье, 17 января.

В конце декабря Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Навального. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), из-за сбора пожертвований в ряд фондов.

В том же месяце ФСИН предупредила основателя ФБК о возможности замены условного срока на реальный. В ведомстве заявили, что оппозиционер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поэтому наказание ему может быть заменено. ФСИН указала, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» (Charite) 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия болезни». Таким образом, оппозиционер должен явиться в московский филиал ведомства в соответствии с приговором суда. 28 декабря Навальному, который все еще находится в Германии, направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

Самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.