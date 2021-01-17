Захарова назвала бессодержательным ответ Германии на запросы о Навальном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна получила ответ на запросы по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным, но он не раскрывал сути. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1». Ее цитирует ТАСС.

Захарова назвала полученную информацию бессодержательной, уточняет РИА Новости.

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: "Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов"», — заметила представитель МИД.

Ранее о том, что Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству DPA, писало Deutsche Welle. При этом уточнялось, что Москве отправлены протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, но не медицинская информация.

Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию из Германии 17 января. Он уточнил, что прилетит во Внуково рейсом «Победы».

13 января стало известно, что ФСИН в конце декабря объявила Навального в розыск, поскольку тот уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Так, ведомство ссылается на медицинский журнал The Lancet, в котором сказано, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» (Charite) 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия болезни». Таким образом, он должен явиться в московский филиал ведомства в соответствии с приговором суда. В случае подтверждения факта уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН вправе требовать от суда замену условного срока на реальный за «систематическое нарушение закона».

Оппозиционера перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.