Прокуратура предупредила о последствиях участия в акции 17 января во Внуково

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованной массовой акции 17 января в аэропорту Внуково, куда прилетит из Берлина Алексей Навальный. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

«15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий 15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Она напомнила, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность, установленную российским законодательством.

Ранее 15 января пресс-служба Внуково предупредила о запрете массовых мероприятий в аэропорту на фоне пандемии коронавируса. В частности, журналистам запретили вести профессиональную деятельность в здании аэровокзального комплекса. Там также пообещали предоставить видео пассажиров рейса, прибывшего из Берлина.

Ранее Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января. Он уточнил, что прилетит во Внуково рейсом «Победы».

Оппозиционера перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.