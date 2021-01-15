Внуково предупредило о запрете массовых мероприятий на фоне прилета Навального

Московский аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина Алексей Навальный, предупредил о запрете массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме представителей аэропорта, направленном журналистам SOTA. Оно опубликовано в Telegram-канале издания.

В письме говорится, что Внуково принимает все меры, предписанные Роспотребнадзором. «В частности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции <...> организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что видео пассажиров рейса, прибывшего из Берлина, «будет предоставлено».

Ранее Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января. Он уточнил, что прилетит во Внуково рейсом «Победы».

Позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала предпринять все действия по задержанию оппозиционера. Указывалось, что Навальный был объявлен в розыск из-за нарушений условий наказания — он несколько раз не явился в уголовно-исправительную инспекцию на регистрацию как осужденный по делу «Ив Роше».

Алексей Навальный прибыл в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.