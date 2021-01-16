Берлин не передал Москве медицинские данные Навального

Власти Германии не передавали России медицинские заключения по делу Алексея Навального, однако утверждают, что ответили на четыре правовых запроса Москвы. Об этом сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству DPA, передает Deutsche Welle.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — сказал представитель Минюста.

По словам представителя министерства, Москва получила ответы на соответствующие правовые запросы по делу Навального, направленные еще в августе и сентябре 2020 года. При этом российской стороне не передали медицинскую информацию, так как персональные данные о здоровье «особо охраняются законодательством Германии».

15 января пресс-служба Внуково предупредила о запрете массовых мероприятий в аэропорту на фоне пандемии коронавируса. В частности, журналистам запретили вести профессиональную деятельность в здании аэровокзального комплекса. Там также пообещали предоставить видео пассажиров рейса, прибывшего из Берлина.

Перед этим Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января. Он уточнил, что прилетит во Внуково рейсом «Победы».

Оппозиционера перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.