Захарова ответила советнику Байдена на слова о Навальном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила советнику избранного президента США Джо Байдена Джейку Салливану на слова об Алексее Навальном на своей странице в Facebook.

Захарова процитировала заявление Салливана с требованием освободить Навального. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — заявила она. Представитель МИД подчеркнула, что подобные слова хочется сказать не только Салливану, но и другим «зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии».