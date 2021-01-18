Лавров раскрыл детали ответа Германии на запросы о Навальном

Глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции раскрыл детали ответа властей Германии на запросы Москвы по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Берлин ответил на запросы Москвы три дня назад. Как заявил Лавров, «сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и от его жены Юлии». При этом, подчеркнул министр, ни о каких-либо биоматериалах и бутылках речи не идет. Кроме того, Россия до сих пор не получила результаты анализов и токсикологического заключения Навального. «Ничего этого нет», — добавил он.

Дипломат указал на то, что Германия не ответила на вопрос России, откуда у нее знания для выявления «Новичка», пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала полученную информацию от властей Германии бессодержательной.

О том, что Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному, сообщил 16 января представитель Министерства юстиции ФРГ. При этом уточнялось, что Москве отправлены протоколы допроса россиянина прокуратурой Берлина, но не медицинская информация.

Навального перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.

17 января он вернулся в Россию. В аэропорту Шереметьево Навального задержали на основании постановления УФСИН по Москве, согласно которому он в конце декабря прошлого года был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Сейчас блогер находится в УВД «Химки», где в настоящее время проходит судебное заседание. ФСИН требует арестовать Навального.