ФСИН потребовала арестовать Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала арестовать Алексея Навального, объявленного в розыск в декабре прошлого года и задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Навальный находится в УВД «Химки». Там же будет проходить судебное заседание.

О задержании блогера стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому блогер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.