Навального арестовали на 30 суток

Суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал на 30 суток Алексея Навального, объявленного в розыск в конце декабря и задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

«Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля», — сказал защитник.

Ранее в МВД объяснили выездной формат суда над Навальным. В ведомстве отметили, что такой формат выбран из-за карантинных ограничений.

О задержании оппозиционера в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

Навальный в 2014 году был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

Вызовы Навального в УИИ были приостановлены, пока он находился на лечении в Германии. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что пациент был выписан 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эту информацию в уведомлении, направленном в УФСИН, но не представил объективных причин неявки в инспекцию. В конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента, впавшего в кому, отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также проводили исследования, заявили, что не обнаружили ядов.