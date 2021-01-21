Генпрокуратура предупредила о пресечении акций 23 января силовиками

Силовые структуры будут пресекать незаконные акции 23 января. Об этом предупредила Генпрокуратура, пишет РИА Новости.

Кроме того, ведомство потребовало ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в протестах. Ведомство направило в Роскомнадзор указания блокировать информацию с призывами выходить на улицы. Также в заявлении говорится, что лицам, призывающим к незаконным действиям, уже объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok перестать распространять ролики с противоправной информацией для несовершеннолетних и удалить призывы к участию в протестах. «Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — говорится в уведомлении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.