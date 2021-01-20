Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok перестать распространять ролики с противоправной информацией для несовершеннолетних и удалить призывы к участию в протестах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение принято на основании требования Генпрокуратуры страны. По данным ведомства, в TikTok публикуют видео с призывами к подросткам участвовать в несогласованных массовых мероприятиях.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — говорится в уведомлении.

Роскомнадзор также обратился ко всем соцсетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия» и с призывами к участию в несогласованных митингах.