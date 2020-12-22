Роскомнадзор назвал главного распространителя фейковых новостей в рунете

Главным распространителем фейковых новостей среди иностранных платформ в российском сегменте интернета стал видеохостинг YouTube. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что основная часть fake news распространялась именно через этот сервис. При этом эксперты подсчитали, что больше половины фейковых новостей в 2020 году были связаны с темой коронавируса.

В Роскомнадзоре также указали, что иностранные площадки менее оперативно реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей, и зачастую ложная информация остается доступна пользователям. При этом у российских сервисов на выполнение требований Роскомнадзора уходит от нескольких минут до нескольких часов.

21 декабря в Роскомнадзоре заявили, что с начала 2020 года в России заблокировали более одной тысячи недостоверных материалов по коронавирусу. Самыми популярными фейками о пандемии в федеральной службе назвали умышленное распространение вируса через процедуры тестирования и вакцинации и ложную статистику о числе заражений и смертей. Также Роскомнадзор часто блокировал рекламу поддельных лекарств для лечения коронавируса и мошеннические сайты, предлагающие населению справки и пропуска.

В июле главного редактора телеканала «Царьград» Дарью Токареву оштрафовали на 120 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе. На канале пояснили, что речь шла о публикации, в которой российский предприниматель Герман Стерлигов выразил догадку о тестах на COVID-19. «Мы дали прямую речь: мнение Германа Стерлигова по поводу тестов на коронавирус. Он сказал, что якобы тесты могут быть заражены, и что это проделки Великобритании», — рассказал юрист. Он отметил, что в «"Царьграде" ничего не нарушили, поскольку дали информацию в виде прямой речи».