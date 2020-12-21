Названы самые популярные фейки о коронавирусе в интернете

С начала 2020 года в России заблокировали более одной тысячи недостоверных материалов по коронавирусу. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Самыми популярными фейками о пандемии в федеральной службе назвали умышленное распространение вируса через процедуры тестирования и вакцинации и ложную статистику о числе заражений и смертей. Также Роскомнадзор часто блокировал рекламу поддельных лекарств для лечения коронавируса и мошеннические сайты, предлагающие населению справки и пропуска.

«На самом деле цифра больше в разы. По нашим данным, с октября по 10 декабря был выявлен 6631 фейк о COVID-19, из них 1476 — о вакцине. Если говорить о первой волне (апрель — конец мая), то это 8206 фейков. Получается, более 14,5 тысячи примеров недостоверной информации», — уточнила член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

В соцсети «Одноклассники» отметили, что ограничивают доступ к очевидных фейкам. Неподтвержденная, но и не опровергнутая информация остается. «ВКонтакте» заявили о постоянном мониторинге и блокировке ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипных сведений. «Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение — в том числе и по теме коронавируса. Помимо этого, мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», — сообщили в соцсети.

Член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Савчук счел одним из самых вредных заблуждений то, что маски не помогают в борьбе с пандемией. Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый в свою очередь отметил множество фейковых новостей об опасности российской вакцины.

В мае Мизулина указала, что в интернете растет количество фейков о коронавирусе, с начала апреля выявлено более шести тысяч ложных сообщений. По ее словам, чаще всего фейки распространяются через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, через страницы социальных сетей, а также через видеохостинг YouTube. Речь идет об организованных выбросах, в том числе с территории иностранных государств, пояснила она.