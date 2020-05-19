Эксперты заявили о росте количества фейков о коронавирусе в интернете

В интернете растет количество фейков о коронавирусе нового типа, с начала апреля выявлено более шести тысяч ложных сообщений. Об этом сообщается в пресс-релизе «Лиги безопасного интернета», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Всего за этот период мы получили более 16,5 тысячи обращений от граждан в связи с распространением недостоверной информации», — сказала директор организации Екатерина Мизулина.

По ее словам, чаще всего фейки распространяются через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, через страницы социальных сетей, а также через видеохостинг YouTube. Речь идет об организованных выбросах, в том числе с территории иностранных государств, пояснила она.

В лиге полагают, что такие вбросы делаются с целью дестабилизации ситуации как в отдельных регионах, так и во всей стране. «Множество фейков распространяется в комментариях под официальными публикациями органов исполнительной власти», — говорится в пресс-релизе.

В качестве примера приводится сообщение о том, что Мосгордума якобы обязала москвичей сбривать бороды.

Мизулина выразила обеспеченность в связи с низкой активностью социальных сетей и мессенджеров по пресечению фейков. Она подчеркнула, что YouTube вообще не отреагировал ни на одну жалобу.

Лига безопасного интернета — российская организация, созданная для противодействия распространению опасного контента в Сети.

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