Совфед прокомментировал данные о связи разведки России с фейками о коронавирусе

Данные американской прессы о связи разведки России с фейками о коронавирусе не соответствуют действительности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его комментарий приводит «Интерфакс» в среду, 29 июля.

«Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб», — сказал он.

По словам сенатора, до сих пор ни одна конспирологическая теория, распространенная в западных СМИ, не нашла подтверждения.

Ранее в среду издание Associated Press сообщило, что два российских разведчика распространяли в интернете ложную информацию о новом коронавирусе. По данным собеседников издания, таким образом Москва пытается дестабилизировать ситуацию в США перед президентскими выборами. В частности, дезинформация якобы публиковалась на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

В мае министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах.