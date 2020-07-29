В США рассказали о распространении Россией фейков о коронавирусе в интернете

Россия распространяет дезинформацию о коронавирусе в интернете, чтобы дестабилизировать ситуацию в США перед президентскими выборами. Об этом анонимно заявили американские чиновники, передает Associated Press.

Как рассказали представители, ответственными за распространение фейков были признаны два россиянина. По информации американской стороны, они занимали руководящие должности в российской разведке. Информацию, рассчитанную на англоязычную аудиторию, распространяли через сайты.

Американские чиновники пытаются поднять тревогу по поводу возможной связи подобных сайтов и российской разведки, сообщает издание. Ранее эта информация была засекречена, однако позже уровень секретности понизили для того, чтобы обсуждать тему более свободно.

В мае министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. В качестве примера глава Пентагона привел помощь, оказанную Москвой Италии в борьбе с коронавирусом, что в конечном итоге может ухудшить отношения Рима с союзниками.

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