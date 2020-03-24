Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не лгать людям о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — написал дипломат. Он отметил, что Россия своевременно приняла меры для противостояния вирусу «значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».

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Антонов порекомендовал главе HRW Кеннету Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственного дыхания и дал ссылку на англоязычное интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. «Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — резюмировал глава дипмиссии.

Ранее Рот заявил, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить приобретение «богатыми русскими аппаратов ИВЛ, которых может не хватить простым гражданам».

Ранее The Moscow Times сообщило о росте спроса на аппараты ИВЛ. По словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет. При этом некоторые предприниматели даже сформировали листы ожидания, которые расписаны на восемь месяцев вперед. Минздрав напомнил о невозможности использования данного медицинского оборудования частными лицами в домашних условиях. Утверждается, что определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара, к тому же для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Позднее стало известно, что правительство России выделило из своего резервного фонда десять миллиардов рублей на производство и покупку оборудования, лекарств и средств защиты из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Дополнительно 7,5 миллиарда будет потрачено на 5700 аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. Более половины зараженных находятся в Москве, за сутки в столице зафиксировали 71 новый случай. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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