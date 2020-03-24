Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не лгать людям о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — написал дипломат. Он отметил, что Россия своевременно приняла меры для противостояния вирусу «значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».
Антонов порекомендовал главе HRW Кеннету Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственного дыхания и дал ссылку на англоязычное интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. «Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — резюмировал глава дипмиссии.
Ранее Рот заявил, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить приобретение «богатыми русскими аппаратов ИВЛ, которых может не хватить простым гражданам».
Ранее The Moscow Times сообщило о росте спроса на аппараты ИВЛ. По словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет. При этом некоторые предприниматели даже сформировали листы ожидания, которые расписаны на восемь месяцев вперед. Минздрав напомнил о невозможности использования данного медицинского оборудования частными лицами в домашних условиях. Утверждается, что определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара, к тому же для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Позднее стало известно, что правительство России выделило из своего резервного фонда десять миллиардов рублей на производство и покупку оборудования, лекарств и средств защиты из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Дополнительно 7,5 миллиарда будет потрачено на 5700 аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. Более половины зараженных находятся в Москве, за сутки в столице зафиксировали 71 новый случай. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения