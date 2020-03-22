Покупку богачами аппаратов ИВЛ в России сочли бессмысленной

Министерство здравоохранения отреагировало на информацию о покупке богачами аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне распространения коронавируса. Сообщение ведомства приводит «Интерфакс».

Минздрав напомнил о невозможности использования данного медицинского оборудования частными лицами в домашних условиях. «Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара», — сказано в сообщении.

Кроме того, медики сочли бесполезным применение только аппарата ИВЛ в случае развития пневмонии COVID-19. По данным министерства, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Ведомство добавило, что все медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

Ранее The Moscow Times сообщило о росте спроса на аппараты ИВЛ. По словам представителей компаний, занимающихся продажей таких аппаратов, в настоящее время оборудования в наличии уже нет. При этом некоторые предприниматели даже сформировали листы ожидания, которые расписаны на восемь месяцев вперед.

По данным на 22 марта, общее число зараженных в России составляет 367 человек, большинство из них — 191 — находятся в Москве. Более 50 тысяч человек по всей стране остаются под медицинским наблюдением. Все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. В мире коронавирус диагностирован у более чем 311 тысяч человек в 169 странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!