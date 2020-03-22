Россиянам рассказали о мерах укрепления иммунитета во время коронавируса

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о мерах укрепления иммунитета во время вспышек инфекционных заболеваний. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Драпкиной, медициной не доказано, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций. Тем не менее она порекомендовала принимать витамин С «в краткосрочной перспективе».

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Драпкина посоветовала россиянам, оказавшимся в самоизоляции из-за коронавируса, соблюдать режим работы, сна и отдыха, а также стараться ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Врач отметила важность правильного питания во время вынужденного присутствия дома. По ее мнению, нельзя снижать калорийность дневного рациона или садиться на жесткие диеты, потому что это станет дополнительным стрессом для организма. Драпкина добавила, что некоторые витамины усваиваются только с жирами, поэтому не стоит ограничивать количество жирной пищи. Она напомнила и о том, что важно пить достаточное количество воды в течение дня.

Кроме того, врач призвала не забывать о двигательной активности даже в условиях полной изоляции в квартире. По ее словам, одним из лучших видов физической нагрузки на время карантина могут стать танцы, так как они положительно влияют на настроение.

Ранее в Минздраве назвали наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан. По информации ведомства, максимально осторожными должны быть люди с аутоиммунными заболеваниями, те, кто получает иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов, а также проходящие химиотерапию пациенты.

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