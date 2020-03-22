Россиянам рассказали о мерах укрепления иммунитета во время коронавируса

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о мерах укрепления иммунитета во время вспышек инфекционных заболеваний. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Драпкиной, медициной не доказано, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций. Тем не менее она порекомендовала принимать витамин С «в краткосрочной перспективе».
Драпкина посоветовала россиянам, оказавшимся в самоизоляции из-за коронавируса, соблюдать режим работы, сна и отдыха, а также стараться ложиться спать и вставать в одно и то же время.
Врач отметила важность правильного питания во время вынужденного присутствия дома. По ее мнению, нельзя снижать калорийность дневного рациона или садиться на жесткие диеты, потому что это станет дополнительным стрессом для организма. Драпкина добавила, что некоторые витамины усваиваются только с жирами, поэтому не стоит ограничивать количество жирной пищи. Она напомнила и о том, что важно пить достаточное количество воды в течение дня.
Кроме того, врач призвала не забывать о двигательной активности даже в условиях полной изоляции в квартире. По ее словам, одним из лучших видов физической нагрузки на время карантина могут стать танцы, так как они положительно влияют на настроение.
Ранее в Минздраве назвали наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан. По информации ведомства, максимально осторожными должны быть люди с аутоиммунными заболеваниями, те, кто получает иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов, а также проходящие химиотерапию пациенты.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения