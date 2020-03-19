Минздрав заявил о бесполезности масок для защиты здоровых людей от коронавируса

Ношение медицинских масок здоровыми людьми в целях защиты от коронавируса бесполезно, в отличие от респираторов. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает «Интерфакс».

«Возбудитель передается воздушно-капельным путем, и доказано, что наибольшее опасное значение имеют мельчайшие капли, которые, как оказалось, проникают сквозь те маски, которые мы используем», — пояснил Лиознов.

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По его словам, маски нужны только тем, кто уже инфицирован, поскольку препятствовать выходу возбудителя в окружающую среду при кашле они могут. Защитными свойствами обладают только респираторы, подчеркнул Лиознов.

«Тот ажиотаж, который сегодня наблюдается с масками, он совершенно не обоснован», — заключил ученый.

Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 52 человека. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 199. В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, а также в Москве, введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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