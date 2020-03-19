В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199.

12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье. Случаи инфицирования, как сообщалось ранее, фиксировались в Тульской области и Ставропольском крае.

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Несмотря на то, что 19 марта в Москве скончалась женщина, у которой был выявлен коронавирус, в штабе подчеркнули, что летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано. Столичные власти со ссылкой на врачей уточняли, что причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий из-за распространения коронавируса. 17 марта он отмечал, что ситуация с вирусом в России в целом находится под контролем.

В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, а также в Москве введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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