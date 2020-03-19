Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

В Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи. Об этом написал в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

«Семья из четырех человек вернулась из-за границы... Почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус», — сообщил глава региона. Он уточнил, что материалы направили в лабораторию на глубокое исследование.

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По словам Ведерникова, семью изолировали. Члены семьи находятся под медицинским наблюдением. «Прошу относиться к этой новости со всем возможным спокойствием, потому что все необходимые меры принимаются», — отметил губернатор.

Кроме того, по информации «Интерфакса», первый случай коронавируса также зафиксирован в Мурманской области. «Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир», — приводит агентство сообщение оперштаба региона.

По данным на 18 марта, в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых кризисов для здравоохранения за последние 50 лет.

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