Всех приезжающих в Россию изолируют

Главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов обеспечить 14-дневную изоляцию всех прибывающих на территорию России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

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Кроме того, согласно тексту документа, прибывшие на территорию России лица должны сообщить о своем возвращении, а также о точном месте пребывания и сроках отсутствия на горячую линию. При ухудшении самочувствия рекомендуется сразу вызывать врача на дом без посещения медучреждений.

Работодатели также должны оказывать содействие в обеспечении изоляции, говорится в тексте документа.

По данным на 18 марта, в России 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находятся в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых кризисов для здравоохранения за последние 50 лет.

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