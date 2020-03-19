Коронавирус добрался до еще двух российских регионов

В Ставропольском крае у вернувшегося из-за границы местного жителя предварительный тест на коронавирус показал положительный результат, а в Тульской области инфекцию выявили у троих человек. Об этом сообщили главы регионов Владимир Владимиров и Алексей Дюмин в Instagram и в разговоре с «Интерфаксом».

«На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус. Пациент помещен на карантин под надзор медиков», — написал глава Ставрополья Владимиров. По его словам, точный диагноз удастся поставить после лабораторного исследования в новосибирском центре «Вектор». Материал туда уже направлен.

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«Для ответа потребуется некоторое время. Но мы пока усилим меры безопасности в крае. С понедельника начинаются школьные каникулы. Они будут продолжаться три недели, до 12 апреля», — отметил Владимиров. Он уточнил, что все массовые мероприятия в регионе также будут запрещены.

По словам главы Тульской области, трое заразившихся местных жителей вернулись из Италии. Среди заболевших есть ребенок. Их изолировали.

Ранее в Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи. Кроме того, первый случай коронавируса также зафиксирован в Мурманской области.

По данным на 18 марта, в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых кризисов для здравоохранения за последние 50 лет.

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