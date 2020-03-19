Власти Москвы поддержат столичных экспортеров в ситуации с коронавирусом

В Москве будут запущены пилотные проекты по поддержке столичных экспортеров в условиях сложившейся в мире эпидемиологической ситуации. Этим займется Центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК «Моспром» — организация, подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе департамента.

«Столичный центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК "Моспром" переводит все встречи московских компаний с зарубежными байерами в онлайн-режим. Также с апреля столичные компании смогут обсудить проблемные экспортные кейсы в "Менторской гостиной" или получить услугу Office-in-Office», — сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Этот комплекс услуг позволит производителям Москвы выстраивать экспортную деятельность без дополнительных издержек. Проверенных зарубежных агентов закрепят за производителями продукции. Агенты будут представлять интересы московских компаний на иностранных рынках и осуществлять контроль уже существующих зарубежных дистрибьюторов и байеров.

«Мы работаем над улучшением инструментов поддержки московских экспортеров. На данный момент уже появился ряд новых услуг, которые можно будет получить, не прибегая к выездным зарубежным мероприятиям. Первая бизнес-миссия московских производителей с индийскими байерами в онлайн-формате состоится в конце марта. В онлайн-мероприятиях примут участие столичные производители продуктов, напитков и товаров повседневного потребления», — объяснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.