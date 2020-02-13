Стартовал новый этап городского проекта «Открой#Моспром» — 2020

С 20 по 22 февраля в Москве пройдет пятый этап проекта «Открой#Моспром». В течение трех дней жители Москвы смогут бесплатно посетить 29 промышленных площадок столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).

«Один из самых популярных образовательных городских проектов «Открой#Моспром» начинает свою работу в 2020 году. В феврале для участников проекта свои двери откроют 29 московских промышленных площадок – 23 предприятия и 6 музеев. Кроме экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в 2020 году в рамках проекта экскурсии впервые пройдут на 6 московских предприятиях: инновационный завод по переработке пластика «Экопласт», стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России НПП «Темп» имени Короткова, агрохолдинг «Московский», ведущий разработчик и производитель электрооборудования — компания «Аэроэлектромаш», а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли — НПО «Молния», посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.

По уже сложившейся традиции свои двери для посетителей откроют такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия, «ОЧАКОВО», «Микрон», кондитерский концерн «Бабаевский», МТЗ Трансмаш, ПК «Салют», кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», фабрика мороженого «Баскин Роббинс», фабрика «Большевичка», Музеи авиастроительных предприятий «Ил» и «Туполев» и многие другие.

«Мы работаем над расширением аудитории нашего проекта, чтобы каждый житель столицы смог посетить предприятия московской промышленности, собственными глазами увидеть процессы производства. Для этого мы привлекаем новые заводы. В 2019 году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и 5 промышленных музеев Москвы. Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате «квиз», в которой смогут принять участие более 150 человек», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Командная игра «Квиз. Промышленный мегаполис» пройдет 22 февраля, где любители интеллектуального досуга смогут не только весело провести время, но и узнать интересные факты о московской промышленности.

А 20-22 февраля под эгидой проекта пройдут мастер-классы «Я — кондитер» на выставке «Роза Эйнема», на которых все желающие смогут приобщиться к секретам кондитерского искусства и создать десерт по собственному рецепту.

Список и детальное описание всех экскурсионных площадок представлены в разделе «Предприятия» на официальном сайте проекта. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.