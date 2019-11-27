Москвичам предложили пойти на заводы и фабрики

В Москве стартовал четвертый этап городского проекта «Открой#Моспром», который продлится до 30 ноября. Одновременно на 21 промышленном предприятии и в четырех столичных музеях были организованы экскурсии. Одним из таких предприятий стало «Дымовское колбасное производство», которое входит в пятерку крупнейших компаний по мясопереработке в стране.

В 2016 году правительство Москвы присвоило этому заводу статус промышленного комплекса. Сегодня ознакомиться с дымовским производством пригласили студентов Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, который готовит кадры для агропромышленного комплекса страны.

Основатель и председатель совета директоров компании «Дымов» Вадим Дымов рассказал, что «компания "Дымов" заинтересована не только в привлечении молодых кадров, но и в их развитии и сохранении в профессии. Для нас и для промышленности в целом важна стабильность каждого специалиста как личности и как профессионала. И для специалистов в свою очередь также важна стабильность — в заработной плате, условиях, карьерных возможностях, нужна уверенность в завтрашнем дне».

По мнению Вадима Дымова «проект «Открой#Моспром» — как раз про стабильность. Ежегодно у нас в компании проходят стажировку 60 студентов из профильных ВУЗов и колледжей, у нас сложилось прочное партнерство с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и в целом с правительством города, и мы будем и дальше оставаться открытыми для подобных проектов». Основатель компании «Дымов» вспомнил характерную историю, как пришел на экскурсию к ним на предприятие десять лет назад молодой студент, потом устроился на стажировку в «Дымов», а сейчас возглавляет филиал завода компании в Дмитрове.

«Предприятиям необходимо популяризировать не только продукцию, но и культуру производства», — считает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, посетивший предприятие вместе со студентами. «Когда на завод приходит молодой современный человек и видит новые современные технологии производства, чистый завод с высокой заработной платой, с достойными условиями труда, он непременно сделает выбор в пользу профессии труда. Спустя год мы понимаем, что наш проект, направленный на популяризацию производства среди молодежи, попал в цель. У нас огромное количество положительных отзывов. Уже сегодня двое студентов попросили пройти стажировку на заводе, который мы посещали», — сообщил он.

Александр Прохоров также рассказал, что «Открой#Моспром» — общегородской проект, организованный Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, существует около года, благодаря ему московские промышленные предприятия уже посетило более семи тысяч гостей. Для участников проекта предусмотрены бесплатные лекции, мастер-классы, специальные акции и многие другие мероприятия. Среди посетителей много студентов, которым предоставляется возможность увидеть московские заводы и фабрики вживую, ознакомиться с новейшими технологиями. А для представителей предприятия — хорошая возможность познакомиться с молодыми кадрами и найти среди них перспективных специалистов для своих производств.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, «в этот раз мы сделали большой акцент на профориентационную деятельность и пригласили на экскурсии проекта более 300 студентов профильных вузов города Москвы». «В сегодняшней экскурсии принимают участие представители одного из столичных университетов, который готовит кадры для агропромышленного комплекса страны. Уверен, посещение завода станет для будущих специалистов своеобразным этапом в развитии карьеры и освоении выбранной профессии», — подчеркнул он.

Еще одной «фишкой» проекта является «Ночь на заводе» — аналог знаменитой международной акции «Ночь музеев», в которой ежегодно принимают участие миллионы человек.