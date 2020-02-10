В Москве пройдет вторая Спартакиада промышленников «Моспром»

В Москве началась регистрация участников второй Спартакиады «Моспром», комплексных соревнований среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы.

Организатором мероприятия выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти 3000 промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

Отборочные соревнования Спартакиады «Моспром»-2020 пройдут с 14 марта по 25 апреля. По итогам отборов будут определены 8 лучших команд московских предприятий и 8 команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который традиционно состоится в спортивном комплексе «Лужники» 30 мая 2020 года.

«Первая Спартакиада «Моспром» стала настоящим праздником как для участников, так и для зрителей и болельщиков. В прошлом году в соревнованиях промышленников приняли участие почти 3 тысячи человек, а поддержать финалистов пришли 7 тысяч горожан. Вторая Спартакиада московских промышленников пройдет весной 2020 года. Надеемся, что новые соревнования охватят не меньше любителей спорта. Мы ждем на наших спортивных мероприятиях свыше 4 тысяч участников», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году Спартакиада включит 8 дисциплин: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые — хоккей и бокс.

«По итогам первой Спартакиады «Моспром» мы получили большое количество положительных отзывов и решили, что сделаем Спартакиаду традиционным отраслевым мероприятием. В течение всего турнира мы много общались с участниками, проводили опросы, в том числе на онлайн-платформе «Активный гражданин», думали, как улучшить наше мероприятие и что нового можно привнести, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. — Так, в нашей Спартакиаде появятся новые виды спорта – бокс и хоккей, новые площадки и активности, и, конечно, новые лица».

Заявку на участие можно оставить в разделе «Личный кабинет» на сайте мероприятия www.spartakiadamosprom.ru до 28 февраля 2020 года. Участие в Спартакиаде бесплатное.

