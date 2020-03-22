Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Российские средства диагностики обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, заверили в надзорном органе. «Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале», — отмечается в сообщении. Как указывается, российские тест-системы не уступают международным по чувствительности и специфичности.

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21 марта Россия отправила тест-системы на коронавирус в 13 стран, в том числе Иран, Северную Корею и Монголию. С помощью российских средств диагностики были выявлены первые случаи заражения коронавирусом в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 163 тысяч тестов на коронавирус. По состоянию на 22 марта в стране выявлено 367 случаев заражения, большинство из них — в Москве (191). Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.

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