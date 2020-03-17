Путин анонсировал выпуск первого портативного теста на коронавирус

Президент России Владимир Путин анонсировал выпуск первого в мире портативного теста на коронавирус. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, наладить производство теста планируется уже в апреле. «Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест», — отметил он в ходе совещания с правительством.

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Путин уточнил, что разработкой теста займутся специалисты различных российских учреждений совместно с японскими коллегами. Средства на эти цели выделит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пояснил президент. Он также подчеркнул, что в настоящее время Россия делает все необходимое, чтобы решить задачу с резким наращиванием объемов выпуска тест-систем на коронавирус.

Ранее 17 марта российский лидер сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране в целом находится под контролем. В том же время Путин признал высокий уровень риска и поручил наладить информирование общественности, чтобы избежать распространения различных слухов.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли. В России выявлено 114 случаев заражения. Большинство граждан — 109 человек — переносят вирус в легкой форме.

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