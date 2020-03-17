Путин разрешил дистанционную продажу лекарств из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что необходимо подготовить предложения по усилению ответственности за контрафакт.

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«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — подчеркнул он.

Ранее во вторник Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в целом находится под контролем. При этом он признал высокий уровень риска. Он поручил наладить информирование общественности, чтобы не осталось места для различных слухов. Президент также заверил, что сейчас нет нужны скупать продукты впрок.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли. России выявлено 114 случаев заражения. Большинство граждан — 109 человек — переносят вирус в легкой форме.