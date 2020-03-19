Оценена возможность появления домашнего теста на коронавирус

В ближайшее время не стоит ожидать появления домашних тестов по выявлению коронавируса. Так возможность его появления в разговоре с РИА Новости оценил доктор биологических наук, член Academia Europaea Михаил Гельфанд.

По его словам, проблема заключается в сложности тест-системы, которая не позволяет проводить анализ в домашних условиях. Теоретически можно создать упрощенную версию, но такой тест будет очень дорогим. «Фактически, надо будет сделать миниатюрную автоматизированную лабораторию. В настоящее время ничего подобного не существует», — сказал Гельфанд.

Он добавил, что сейчас для пробы берут мазок из носа, однако часто для заразившегося человека такой тест будет неэффективен, поскольку, скорее всего, вирус уже спустился в легкие.

В России зафиксировано 147 случаев заражения, большая часть — в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за распространением инфекции. Всего в мире, по последним данным, инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, девять тысяч скончались.

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