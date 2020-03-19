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Оценена возможность появления домашнего теста на коронавирус

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Фото: Нина Алексеева / РИА Новости

В ближайшее время не стоит ожидать появления домашних тестов по выявлению коронавируса. Так возможность его появления в разговоре с РИА Новости оценил доктор биологических наук, член Academia Europaea Михаил Гельфанд.

По его словам, проблема заключается в сложности тест-системы, которая не позволяет проводить анализ в домашних условиях. Теоретически можно создать упрощенную версию, но такой тест будет очень дорогим. «Фактически, надо будет сделать миниатюрную автоматизированную лабораторию. В настоящее время ничего подобного не существует», — сказал Гельфанд.

Он добавил, что сейчас для пробы берут мазок из носа, однако часто для заразившегося человека такой тест будет неэффективен, поскольку, скорее всего, вирус уже спустился в легкие.

В России зафиксировано 147 случаев заражения, большая часть — в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности из-за распространением инфекции. Всего в мире, по последним данным, инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, девять тысяч скончались.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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