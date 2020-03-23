Российское правительство выделило миллиарды рублей на покупку аппаратов ИВЛ

Российское правительство поручило Минпромторгу закупить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) на сумму в 7,5 миллиарда рублей из-за распространения коронавируса в стране. Должно быть куплено не менее 5700 единиц техники. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

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Еще десять миллиардов рублей будет выделено из правительственного резервного фонда на производство и покупку оборудования, лекарств и средств защиты. Пять миллиардов направят на приобретение бесконтактных термометров, тепловизоров, установок обеззараживания воздуха. На борьбу с инфекцией Федеральное медико-биологическое агентство получит до 491,7 миллиона рублей.

Россияне, оставшиеся без работы, в скором времени смогут подать заявление на получение пособия и получить его дистанционно. Чиновникам поручено организовать эту процедуру.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, которые контактировали с зараженными. Для этого будут использованы данные о геолокации со смартфонов. В случае встречи с инфицированным человек получит об этом смс.

По данным на 23 марта, в России 438 фактов заражения коронавирусом, больше половины больных находятся в Москве.

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