Мошенники начали предлагать россиянам заработать на нефти и газе

Мошенники создали в сети сайт-клон одного из известных российских СМИ и начали предлагать жителям страны заработать сотни тысяч на нефти и газе. Об этом контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина рассказала в интервью РИА Новости.

Преступники разместили на ресурсе фейковую новостную заметку о том, что на якобы существующей платформе «Газпрома» каждый россиянин может заработать на торговле национальными ресурсами. Гражданам предлагается пройти по гиперссылке и внести взнос за участие в размере примерно 300 рублей или больше, который уходит в карман мошенникам.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала россиянам о новом способе кражи денег с карт. Как пояснила Шумакова, мошенники делают это с помощью фейкового ролика, смонтированного из кадров пресс-конференции правительства.