Россиянам рассказали о новом способе кражи денег с карт

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала россиянам о новом способе кражи денег с карт. Ее слова передает РИА Новости.

Как пояснила Шумакова, мошенники делаю это с помощью фейкового ролика, который был смонтирован из кадров пресс-конференции правительства. В частности, были использованы фрагменты выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Начало видео стилизовано под выпуск новостей и заканчивается инструкцией, которая рассказывает о том, как граждане могут получить якобы причитающиеся им выплаты от государства.

В комментариях к видео прикреплена ссылка, которая ведет на сайт, имитирующий страницы госорганов. Там людей просят ввести личные данные и номер банковской карты. Если это сделать, то можно лишиться денег на карте, предупреждает Шумакова. «Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — добавила она.