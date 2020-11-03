Москвичка захотела купить жилье у моря и осталась ни с чем

В Новороссийске будут судить мошенников, выманивших у москвички 1,5 миллиона рублей. Женщина хотела купить жилье на берегу моря, но осталась ни с чем. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое местных жителей заключили с приезжей из Москвы предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры в Новороссийске. Они сделали вид, что строят многоквартирный дом на участке, и убедили пострадавшую в том, что объект будет возведен и сдан в эксплуатацию в указанный в договоре срок. Женщина передала злоумышленникам денежные средства — около 1,5 миллиона рублей, которыми аферисты распорядились по своему усмотрению.

Намерения строить дом у мошенников не было. Поняв, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию. Злоумышленники были задержаны. Уголовное дело в отношении аферистов направлено в суд, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее, в сентябре, в Ставропольском крае полицейские задержали мошенника, который успешно продал чужой объект недвижимости знакомой и присвоил вырученные средства.

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