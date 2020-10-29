Дрожжина и Цивин захотели вернуть квартиры семьи Алексея Баталова

Актриса Наталия Дрожжина и ее супруг юрист Михаил Цивин захотели вернуть квартиры семьи покойного актера Алексея Баталова. Об этом решении рассказал адвокат пары Анатолий Кучерена, сообщает ТАСС.

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Адвокат отметил, что Дрожжина и Цивин отдадут жене и дочери Баталова долю в квартире по улице Серафимовича в центре Москвы, а также нежилое помещение и квартиру в 1-м Самотечном переулке. По словам Кучерены, передача объектов затягивается из-за вдовы артиста Гитаны Леонтенко, которая не хочет принимать их назад. Защитник отметил, что пытался собрать участников конфликта для разговора и «даже договорился с Никитой Михалковым о переговорах в его студии», но родственники Баталова не приняли приглашение.

Заявление о возможной передаче квартир было сделано после задержания супругов по подозрению в хищении имущества в конце октября 2020 года. Тогда суд отказал в аресте Дрожжиной и Цивина, но обязал их являться по вызову следователя и суда, запретил им без разрешения следователя общаться с фигурантами дела и покидать район проживания.

Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении квартир в минувшем сентябре. Она и ее дочь обвинили в мошенничестве Дрожжину и Цивина — они, согласно утверждениям пострадавших, обманом заполучили долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера, две квартиры, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, а также лежавшие на счету денежные средства.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши из фильма «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.

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