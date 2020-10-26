Дрожжину и Цивина задержали по подозрению в хищении квартир Алексея Баталова

Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали российскую актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина. Им предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом скончавшегося в 2017 году актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК.

Как отметила собеседница агентства, мера пресечения Цивину и Дрожжиной будет избрана в ближайшее время. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России («Основания задержания подозреваемого»).

О предполагаемом хищении квартир и другого имущества семьи Алексея Баталова стало известно в середине сентября. Родственники покойного актера обвинили в мошенничестве Дрожжину и Цивина. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более 8 миллионов рублей), лежавших на счету.

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