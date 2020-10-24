Риелтор предупредил россиян об опасности демонстрации документов на квартиру

Демонстрация документов на квартиру, а также мест, где они хранятся, во время ее показа может быть опасной. Об этом предупредил россиян эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Санкт-Петербурге Илья Паршиков, передает РИА Новости.

«Просто показать сами документы не такой̆ большой риск, а вот продемонстрировать, где они хранятся или просто передать их третьим лицам, уже опасно», — подчеркнул риелтор.

По его словам собственник, показывая квартиру, впускает в нее незнакомых людей, которые могут оказаться мошенниками.

Передача документов, по мнению эксперта, чревата тем, что мошенники могут сделать поддельный дубликат документов и попытаться продать чужую собственность. Также риелтор предупредил, что хозяева рискуют, когда начинают искать при незнакомцах запрашиваемые документы.

Так мошенники узнаю место их хранения и отвлекают от наблюдений за их действиями.

Ранее в октябре россиян предупредили о возможном росте цен на жилье. Его, по мнению экспертов, может спровоцировать продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.