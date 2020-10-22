Москвичи отказались менять старые квартиры на новые

На московском рынке жилья доля сделок по схеме trade-in, предусматривающей покупку новой квартиры с одновременной продажей имеющейся, не превышает 20 процентов. Такой же она была в 2019 году, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По наблюдениям риелторов, москвичи пока отказываются активно менять старые квартиры на новые. «С одной стороны, до сих пор не все потенциальные клиенты понимают преимуществ trade-in, — поясняют специалисты. — Зачастую его путают со срочным выкупом, когда приходится продавать свою квартиру по заниженной стоимости в среднем на 15-20 процентов. Однако это ошибочное мнение».

Никто ничего не теряет, утверждают брокеры: клиент бронирует понравившийся вариант в новостройке, а в это время агентство недвижимости реализует его старую жилплощадь по рыночной стоимости. Росту популярности услуги trade-in препятствуют и застройщики, считают риелторы, — пока не все стройкомпании готовы работать по данной схеме.

Ранее в октябре стало известно, что лишь 10 процентов покупателей нового жилья в Москве готовы приобретать квартиры на первых этажах. При этом востребованность такого жилья поддерживается за счет цены, которая в среднем на 10-15 процентов ниже, чем стоимость лотов на «нормальных» этажах.

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