Петербуржцы устремились в Москву

Жители Санкт-Петербурга стали чаще приобретать жилую недвижимость в Москве. Большинство из них предпочитают столичные квартиры и апартаменты в домах эконом- и комфорт-класса, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленных «Ленте.ру».

Средний чек покупки составляет от 3,5 миллиона до 8 миллионов рублей. Устремившиеся в Москву петербуржцы выбирают разные городские локации, обращая особое внимание на доходность от дальнейшей перепродажи или сдачи недвижимости в аренду, но в расчет берется также и возможность собственного проживания.

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«Инвестиции в столичные площади выгоднее питерских, — поясняют эксперты. — Например, в некоторых локациях в Москве доходность новостройки от стадии котлована до ввода дома в эксплуатацию составляет 25-30 процентов годовых». По подсчетам «НДВ», в среднем доходность от сдачи квартир в аренду в Москве составляет 7-14 процентов годовых, в Санкт-Петербурге — максимум 6 процентов.

Приобретают недвижимость в Москве, как правило, молодые петербуржцы и семьи, которые уже постоянно проживают в столице, либо связывают с городом свое будущее. «И если раньше жители Санкт-Петербурга продавали свои единственные квартиры для того, чтобы купить квартиры в Москве или Московской области, то сейчас покупают свое второе жилье», — заключают эксперты.

Ранее в октябре аналитики спрогнозировали падение цен на квартиры в Москве. Повышенный спрос на московское жилье не бесконечен, особенно в условиях падения доходов населения, отметили они.

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